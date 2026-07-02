İstanbul'da boşanma aşamasındaki koca eşini boğazından bıçakladı
Çatalca'da parkta boşanma aşamasındaki karı koca arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşini boğazından bıçaklayarak yaralayan şüpheli, vatandaşların saldırısının ardından olay yerinden kaçtı.
İstanbul Çatalca'da boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile karısı Damla Beysi konuşmak için millet bahçesinde buluştu.
İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ
Şüpheli Adil Beysi yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi’yi boğazından yaraladı.
Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşlar şüpheliye saldırdı.
İZİNİ KAYBETTİRDİ
Vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan zanlı, ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi.
Boğazından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerine yakın bulunan zabıta memuru yaptı.
İLK MÜDAHALE SONRASI TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇIŞ ANLARI TELEGON KAMERASINDA
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Öte yandan, şüphelinin olayın ardından kaçtığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.