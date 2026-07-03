İstanbul'da çağrı merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesi çökertildi

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Son yıllarda dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılık yöntemleri de çeşitlendi.

Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlar, kendilerini polis, savcı, asker veya banka görevlisi olarak tanıtan aramalarla sıkça hedef alınıyor.

Bu tür uluslararası suç örgütleri, çağrı merkezleri üzerinden organize şekilde hareket ederek yüksek miktarda haksız kazanç elde ediyor.

Elde edilen paralar ise kripto varlıklar veya banka transferleriyle aklanıyor.

Emniyet güçleri de dallanıp budaklanan bu suç ağlarıyla mücadelesini sürdürüyor.

'ÇAĞRI MERKEZİ' DEŞİFRE EDİLDİ

Çekya makamlarıyla gerçekleştirilen son operasyon da bu çabanın güncel bir örneği oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Çek Cumhuriyeti adli makamlarının uluslararası adli yardımlaşma kapsamında ilettiği bilgi ve belgeler doğrultusunda başlatıldı.

İnterpol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Maslak’ta bir iş merkezinde kurulan profesyonel çağrı merkezi deşifre edildi.

KENDİLERİNİ POLİS, ASKER OLARAK TANITIP PARA İSTEDİLER

Şüphelilerin yapay zeka destekli özel yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri arıyor, kendilerini polis, savcı, asker veya banka görevlisi olarak tanıttığı belirlendi.

Mağdurlardan yüksek miktarda para talep eden şebekenin suç gelirlerini banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer ederek aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

BAKAN GÜRLEK OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona dair sosyal medya platformu hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, açıklamasında "Devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir." sözlerini kullandı.

"31 ŞÜPHELİYE YÖNELİK GÖZALTI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Gürlek, şüphelilerin sahte belge oluşturduklarını da belirterek, şunları söyledi:

Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin; aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne’de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatmıştır.

"ÇOK DAHA SERT TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR"

Resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirleri hayata geçirilecektir.

Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkanlar kullanılarak en ağır şekilde işletilecektir."

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uluslararası suç örgütünün çağrı merkezi, yöneticileri ve uluslararası yapılanmasını tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çek Cumhuriyeti adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde başsavcılığa iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda çalışma yapıldığı belirtildi.

Yabancı uyruklu şahıslar tarafından organize edilen uluslararası nitelikte dolandırıcılığa yönelik suç organizasyonunun deşifre edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul'da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların, kendilerini polis, savcı, banka veya merkez bankası görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından sistematik şekilde dolandırıldığı, mağdurlardan haksız şekilde temin edilen suç gelirlerinin farklı yöntemlerle aklandığı tespit edilmiştir."