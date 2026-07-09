İstanbul'da durdurulan araçtan

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul Bakırköy'de bir araçtan uyuşturucu çıktı.

Kartaltepe Mahallesinde polis ekipleri, şüphelendikleri 2 aracı takibe aldı.

Bir süre takipten sonra araçlar durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda polislerin dikkati sayesinde araçta gizli bölme olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Aracın farklı fonksiyonları kullanılarak açılan gizli bölmeden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Araçlarda bulunan O.T., B.Ç., M.A. ve O.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Araçlardaki aramalarda 187,5 gram kokain, 9,5 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 20 fişek, 248 bin lira, 30 bin avro ve cep telefonu ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonun devamında yapılan çalışmalarda B.Ç.’nin ikamet ettiği adrese düzenlenen baskında ise 45,1 gram kokain, 25,5 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen 4 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinden tutuklandığı öğrenildi.