İstanbul'da gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Eskişehir Mahallesi'nde dün 13.15 sıralarında evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'in başına iki kez ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dışarıda iki, evde ise dört boş kovan buldu. Hayatını kaybeden Şahin’in, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

NAMUS MESELESİ

Çevrede yaşayanların ifadesine göre, şüphelinin, cinayetin ardından pencereye çıkarak “Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim.” dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Menekşe K.’nin ilk ifadesinde, olayın 'Namus meselesi' olduğunu söylediği öğrenildi.

SİNİRLENİNCE 2 EL ATEŞ AÇTI

Şüphelinin, oğlunun 6 yıldır cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin’in oğlunu aldattığından şüphelendiğini, olay günü telefonunda mesajlaşmalarını görmesi üzerine şüphelerini arttığını, bunun üzerine sinirlenerek evde bulunan silahla başına 2 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

''SEN NASIL OĞLUMU ALDATIRSIN''

Menekşe K.'nin ifadesinin devamında, "'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun?' dedim. Sonra kardeşleri çocuklarını alıp gitti, evde ikimiz kaldık. 'Sen nasıl yaparsın?' dedim, o da bana bel altı bir cevap vererek 'Yapacağım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim." dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.’yi olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin emniyette işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Menekşe K.’nin, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu da öğrenildi.