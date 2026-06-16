İstanbul'da iskan usulsüzlüklerine operasyon: 27 gözaltı

İçişleri Bakanlığı; sokak çeteleri, uyuşturucu, organize suçlar ve imar usulsüzlükleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda yoğun operasyonlar düzenliyor.

Son olarak imar mevzuatına aykırı yapılaşmaların önlenmesi ve kamu kaynaklarının korunmasına yönelik bir operasyon daha düzenlendi.

Operasyonun detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"27 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

3 ilde 'iskan usulsüzlüklerine' yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"İstanbul merkezli 3 ilde 'iskan usulsüzlüklerine' yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen Bilirkişi Raporlarında, Yapı Müteahhidinin 'İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi' olduğu, 4 farklı ada-parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıkların bulunmasına rağmen Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 'yapı kullanım izin belgesi (iskan)' düzenlendiği iddiaları üzerine, bu sabah İstanbul merkezli Giresun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"HER TÜRLÜ USULSÜZLÜKLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Milletimizin huzuruna ve güvenliğine yönelik her türlü usulsüzlük ve suç teşkil eden eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."