İstanbul'da kamyonetten 4 milyonun üzerinde kaçak makaron çıktı
İstanbul'da kaçak tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda kapalı kasa bir kamyonette 4 milyon 125 bin dolu makaron ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri istihbari ve teknik çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
Soruşturma doğrultusunda Küçükçekmece ilçesinde takibe alınan kapalı kasa bir kamyonete operasyon düzenlendi.
4 MİLYON 125 BİN DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin araçta yaptığı detaylı aramada, koliler içerisine istiflenmiş halde 4 milyon 125 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen ürünlere el konulurken, kaçak tütün mamullerinin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon sırasında araçta bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyette ifadesi alınmak ve hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanması amacıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.