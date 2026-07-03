İstanbul'da kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı: Babadan oğluna "gelen mala gelsin" tesellisi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde 34 MPC 811 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta dönüş yapan 34 HPM 440 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirlendi.

İHLALİ YAPAN GENCİN BABASI: ÖNEMLİ OLAN KİMSENİN ZARAR GÖRMEMESİ

Kaza sonrası olay yerine gelen 34 MPC 811 plakalı otomobili kullanan gencin babası, ağlayan oğluna sarılarak onu teselli etti.

Sürücünün babası, "Biz de cana değil mala gelmesine şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Yapacak bir şey yok. En önemlisi karşı tarafta herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmaması. Önemli olan insan sağlığı. Mal yerine gelir ama can yerine gelmez. Kalp kırılacağına mal kırılsın, önemli olan herkesin sağ salim olması" şeklinde konuştu.

"SÜRÜCÜ HIZINI ALAMAYINCA TAMPONA ÇARPTI"

Kazaya tanık olan Edip Durmaz ise, "Ben bisikletle sağ şeritten geliyordum. Işık sarıya dönmeye başlamıştı, bir iki saniye sonra da kırmızı yandı. Sürücü ‘yetişirim’ diye hızlandı. Kızın kullandığı araç kırmızı ışığa yakalandı. Sürücü hızını ayarlayamayınca ön tamponuyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı, kaldırıma çarptı. Kopan lastik de iki araca çarptı. Kaza bu şekilde gerçekleşti. Sürücü, hızlı geldiğini görünce buradaki aracın bekleyeceğini düşündü ama karşı taraftaki sürücü onu fark edememiş olabilir. Çarpmanın ardından abla büyük şok yaşadı. Sonuç olarak sürücü sarı ışıkta hızlandı ve kırmızı ışıkta geçti" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.