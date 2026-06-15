İstanbul'da ormanda cesedi bulunmuştu: Şüpheliyi telefon sinyalleri yakalattı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İstanbul Kartal, Yakacık Mahallesi ağaçlık alanda, 26 Mayıs'ta ormanlık alanda bir ceset bulunmuştu.

Yapılan çalışmalarda Osman Oruç adlı kişiye ait olduğu tespit edilen cesedin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

TELEFON SİNYALİNİN ALINDIĞI KONUM İNCELENDİ

Polis, öldürülen Osman Oruç'un cep telefonu kayıtlarını inceleme altına alırken, yüzlerce saat güvenlik kamerası da incelendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Osman Oruç'un, öldürüldüğü gün Erkan K. adlı kişiyle yoğun şekilde telefon irtibatı olduğu tespit edildi.

Bu gelişme üzerine ikilinin ortak cep telefonu sinyalinin alındığı Sultanbeyli Gölet Parkı'ndaki kameralar incelendi.

ŞÜPHELİNİN OSMAN ORUÇ'U TARTAKLADIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameraları görüntülerinde, Osman Oruç'un Erkan K. ile buluştuğu görüldü.

Görüşme sırasında Erkan K.'nin, Osman Oruç'u tartakladığı ve bir otomobile doğru götürdüğü belirlendi.

"ARAMIZDA ŞAKALAŞIYORDUK"

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Erkan K., Üsküdar'da gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüphelinin, olay günü Osman Oruç'u tartaklamadığını, aralarında şakalaştıklarını iddia ederek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Erkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.