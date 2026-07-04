İstanbul'da sağanak: Akıntıya kapılan kadını vatandaşlar kurtardı

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İstanbul'u sağanak vurdu...

Müdürlüğü ile AKOM’un uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Megakent'in birçok cadde ve sokağında su birikintileri oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı.

BEŞİKTAŞ'TA SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Öğle saatleri itibariyle şiddetini artıran sağanak, Beşiktaş'ta caddeleri dereye çevirdi.

Akıntıya kapılmamak için kaldırımdaki ağaca tutunan kadının imdadına bir başka vatandaş yetişti.

MOTO KURYELER AKINTIYA KAPILDI

İstanbul Anadolu Yakası'nda da manzara farklı değildi.

Çekmeköy'de moto kuryeler, akıntıya kapıldı.

Motorlarından inen ve suya direnmeye çalışan moto kuryeler, akıntıya kapılan motosikletlerini kurtarmaya çalıştı.

Bir moto kuryenin kaydedilen görüntülerde motosikleti kurtartmak için peşinden gittiği görülüyor.

ARAÇLAR SU İÇİNDE KALDI

Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde bir sokağı su basması nedeniyle park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su içerisinde kaldı.

Evlerine su giren vatandaşlar bir süre mahsur kalırken, bazı kişilerin bel hizasına ulaşan suyun içinde yürüyerek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İlçenin birçok noktasında benzer görüntüler yaşanırken, rögar kapaklarının taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ev ve iş yerlerindeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafikte ise zaman zaman aksamalar yaşandı.