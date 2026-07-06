İstanbul'da seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı

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İstanbul Maltepe'de kaza...

Maltepe D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde yoğun trafikten kurtulmak isteyen motosikletli araçların arasından emniyet şeridine geçti.

KAZA MEYDANA GELDİ

Motosikletli bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen başka motosikletli ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücülerine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.