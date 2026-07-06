Milli golfçüler, Macaristan'da podyuma çıktı
Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası’nda mücadele eden milli sporcular, birer birincilik ve ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.
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Macaristan Amatör Açık Golf Turnuvası’nda heyecan yaşandı.
Türkiye Golf Federasyonu'nun açıklamasına göre Alcsutdoboz kasabasındaki Botaniq Mariavölgyi Golf Kulübünde düzenlenen organizasyona 84 sporcu katıldı.
MİLLİLER PODYUMDA
Kadınlar kategorisinde yarışan Sude Bay 221 (+7) gross skorla birinci, İrem Demir 228 (+14) gross skorla 2'nci, Elif Nihal Boztaş da 236 (+22) gross skorla 3'üncü oldu.
Erkeklerde mücadele eden Emir Duhan Sazak ise 215 (+1) gross skorla turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)