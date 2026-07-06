Adana'da bir anda bastıran yağmur vatandaşlara sürpriz yaşattı

Yaz aylarının gelmesi ile beraber sıcak havalar yurt genelinde etkisini artırdı.

Ancak son birkaç günde ülkenin bazı noktalarında beklenmedik yağışlar gerçekleşti.

Bu illerden bir tanesi de Adana oldu.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kentte saat 15.30 sıralarında etkili olan sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı.

Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişleri ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken; bazı iş yerlerinin önünü su bastı.

Esnaf, biriken suyu paspaslarla tahliye etmeye çalıştı.

Suyla kaplanan yollarda ise bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.