İstanbul'da seyir halindeki motokuryenin tehlikeli hareketleri kamerada
Ümraniye ilçesinde bir motokuryenin seyir halindeyken motosikletini yan oturarak ve tek elle kullanması, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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İstanbul'un Ümraniye ilçesi Şile Yolu üzerinden Sancaktepe istikametine ilerleyen bir motokurye, motosikletin üzerine yan şekilde oturarak ve yalnızca tek eliyle direksiyonu kontrol ederek yoluna devam etti.
O ANLAR BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDA ALINDI
Hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan motokuryenin sergilediği umursamaz tavırlar, aynı yönde seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, motokuryenin yoğun trafikte uzun süre bu şekilde ilerlediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)