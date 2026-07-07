İstanbul'da sıcaklık düşüyor: Kuvvetli yağış için tarih verildi

Yazın kavurucu günlerinde serinleme bekleyen İstanbullular için dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor.

Balkanlar üzerinden yurdumuza giriş yapacak olan yağışlı hava sistemi, özellikle megakent İstanbul’da perşembe gününden itibaren etkili olacak.

Meteorolojik verilere göre, bu yağış sistemi "squall line" olarak adlandırılan, dar ve uzun bir hat şeklinde ilerleyen kuvvetli bir yapıda olacak.

Yağış anında sıcaklıklar düşecek

İstanbul’da perşembe günü yağışın başladığı anlarda sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor.

Gün içinde termometrelerin 24-25 derece civarına kadar inmesi, bunaltıcı havanın yerini serin bir atmosfere bırakması tahmin ediliyor.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Balkanlar üzerinden yurdumuza yeni bir yağışlı hava geliyor. Perşembe günü megakent İstanbul'da sıcaklık yağış anında gündüz 24-25 derecelere kadar inebilir. İstanbul'da ‘squall line’ ince uzun yapıda bir yağış taraması oluşabilir. Şakır şakır yağacak…”