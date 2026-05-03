İstanbul’da silahlı kavga: 1 gözaltı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyürken yaşanan arbede sırasında gruptan bir kişi silahla ateş açtı.

Silah sesleri üzerine panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa ekipler, biber gazıyla müdahale etti.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda şans eseri yaralanan olmazken silahla ateş açtığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kavga anları, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve polis ekiplerinin kalabalığı ayırmak için müdahalede bulunduğu anlar yer aldı.