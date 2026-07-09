İstanbul'da silahlı saldırı sonucu kaza yaparak ölen adamın failleri yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren gece saatlerinde park halindeki aracının içinde oturduğu sırada, daha önceden husumetli olduğu 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletle gelen iki şüpheli, aracının içinde bekleyen Dağdeviren’e tabancayla kurşun yağdırdı.

YARALI HALDE HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPTI

Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken ağır yaralanan Dağdeviren, aracıyla hastaneye gitmek istedi.

Yakın mesafeden vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle direksiyon başına Dağdeviren’in bilinci kapandı ve hastaneye giderken kaza yaptı.

Dağdeviren’in kullandığı araç önce bir araca, ardından metrobüs altı geçidindeki bir duvara çarparak durabildi.

KAZA SANILDI, SİLAHLI SALDIRI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dağdeviren hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan yapılan çalışmalarda Dağdeviren’in silahla yaralandığı ortaya çıktı ve polis ekipleri olayın faillerinin peşine düştü.

YAKALANAN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Baran Yusuf Dağdeviren’in öldürülmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmaları derinletti.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin yerleri ve kimlikleri tespit edildi.

Ekipler çalışmalar kapsamında; Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Bahçelievler ilçelerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

1 kişinin öldüğü ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı olayın detayları ortaya çıktı.

2 saldırganın bir motosikletle Dağdeviren'in aracına iyice yaklaştığı, motoru kullanan şüphelinin Muhammet A., olduğu, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise Serhat D., olduğu öğrenildi.

Motosiklet boş bir alanda park halinde ekipler tarafından bulunurken, Serhat D.’nin kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ve saldırı esnasında Dağdeviren’e yakın mesafeden 5 el ateş ettiği öğrenildi.

Son olarak Serhat D.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda işlediği cinayeti "Evet Ben yaptım" diyerek itiraf ettiği öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Baran Yusuf Dağdeviren’in park halindeki aracında oturduğu esnada iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve hemen ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Dağdeviren’in aracında oturduğu, şüphelilerden Muhammet A. İle Serhat D.’nin motosikletle araca yanaştığı ardından Serhat D.’nin yanında bulundurduğu silahla Dağdeviren’e kurşun sıktığı anlar yer alıyor.