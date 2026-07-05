İstanbul'da sinir kriz geçiren oğlunu sakinleştirmek isterken öldürdü

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki sitede talihsiz bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, Bora Dere henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi.

Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

YERE YIĞILDI

İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz kalarak yere yığıldı.

Bunun üzerine H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÖZALTINDA

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D., emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM, SIKICA TUTTUM"

Baba H.D.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim" dediği öğrenildi.