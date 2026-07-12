İstanbul'da sokakta tek başına yürüyen kadına taciz kamerada
Fatih ilçesinde yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin, sokakta tek başına yürüyen kadını durdurup tacizde bulunduğu ve çantasının karıştırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
10 Temmuz günü İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Çuhacıoğlu Sokak'ta, sabah saatlerinde dikkat çekici bir olay meydana geldi.
18 yaşından küçük olduğu belirtilen 3 kişi, sokakta tek başına yürüyen kadının önünü kesti.
KADINA DOKUNARAK TACİZDE BULUNDU
Şüphelilerden biri, çevresini sardıkları kadına iddiaya göre dokunarak tacizde bulundu, ardından da çantasını alıp karıştı.
ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI
Şüpheliler daha sonra kadını zorla götürmeye çalıştı.
Kadın ile 3 şüpheli, bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.
YAŞANANLAR KAMERADA
Olayı fark eden bir taksi şoförü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, 3 kişinin kadının önünü keserek etrafını sardığı, şüphelilerden birinin kadına dokunduğu, daha sonra çantasını alarak karıştırdığı görülüyor.
ŞÜPHELİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ
Görüntülerde ayrıca kadının, davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilen kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor.
TAKSİYE ÜCRET ÖDEMEDEN İNDİLER
Öte yandan, görüntüleri kaydeden taksi şoförü, aracına binen şüphelilerin ücret ödemeden indiklerini öne sürdü.