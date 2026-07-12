İstanbul'da sokakta tek başına yürüyen kadına taciz kamerada

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10 Temmuz günü İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray Mahallesi Çuhacıoğlu Sokak'ta, sabah saatlerinde dikkat çekici bir olay meydana geldi.

18 yaşından küçük olduğu belirtilen 3 kişi, sokakta tek başına yürüyen kadının önünü kesti.

KADINA DOKUNARAK TACİZDE BULUNDU

Şüphelilerden biri, çevresini sardıkları kadına iddiaya göre dokunarak tacizde bulundu, ardından da çantasını alıp karıştı.

ZORLA GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Şüpheliler daha sonra kadını zorla götürmeye çalıştı.

Kadın ile 3 şüpheli, bir süre sonra yürüyerek gözden kayboldu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olayı fark eden bir taksi şoförü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, 3 kişinin kadının önünü keserek etrafını sardığı, şüphelilerden birinin kadına dokunduğu, daha sonra çantasını alarak karıştırdığı görülüyor.

ŞÜPHELİNİN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Görüntülerde ayrıca kadının, davranışlarından rahatsız olduğu iddia edilen kişilerden birinin yüzüne tükürdüğü anlar da yer alıyor.

TAKSİYE ÜCRET ÖDEMEDEN İNDİLER

Öte yandan, görüntüleri kaydeden taksi şoförü, aracına binen şüphelilerin ücret ödemeden indiklerini öne sürdü.