Nathan Ake'den Fenerbahçe itirafı: İlk kez açıkladı...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği yeni transferi Hollandalı savunmacı Nathan Ake, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki ilk günlerinin oldukça verimli geçtiğini belirten 31 yaşındaki tecrübeli stoper, kulüpte çok sıcak karşılandığını ifade etti.

Sarı-lacivertli ekibe transfer sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini kaydeden Nathan Ake, Fenerbahçe'den gelen teklifin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

"EDERSON BURANIN HARİKA BİR KULÜP OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Karar aşamasında takımın Brezilyalı kalecisi Ederson ile temasa geçtiğini aktaran Hollandalı oyuncu, "Buradan gelen teklif çok ilgimi çekti. Ederson ile hemen konuştum ve bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğundan ve taraftarlarımızın harikalığından bahsetti. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında Manchester City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu." dedi.

Teknik direktörle de bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Ake, hocanın kendisine mevcut durumunu sorduğunu ve takım planlarından bahsettiğini ekledi.

"FİZİKSEL OLARAK HAZIR OLMAM ÇOK VAKİT ALMAZ"

Son resmi müsabakasının ardından 8 günlük bir izin dönemi geçirdiğini söyleyen deneyimli savunmacı, uzun ve yoğun sezonların ardından zihinsel olarak rahatlamanın önemine vurgu yaptı.

Takımla birlikte çıkacağı birkaç idmanın ardından tamamen hazır hale geleceğini belirten Ake, "Hazır olmamın çok vakit alacağını düşünmüyorum çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımın üzerinden uzun bir süre geçmedi. Birkaç gün içinde ben de tamamen hazır olurum." şeklinde konuştu.

"EN GÜÇLÜ YANIM OYUNU OKUMAK"

Kendi oyun karakteri hakkında da detaylar veren başarılı futbolcu, savunma hattındaki saha içi iletişimin önemine dikkat çekti.

Sahada her zaman yüksek konsantrasyonla oynadığını belirten Ake, şu ifadeleri kullandı:

“"Tabii ki ilk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Ne zaman hamle yapıp ne zaman yapmamam gerektiğini öngörebilmek ve oyunu okumak benim güçlü yanlarım. Savunma hattında iletişim çok önemli. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iletişiminiz iyi oluyor. Takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır."”

"TARAFTARIMIZ ÇOK ATEŞLİ"

Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyen Hollandalı savunmacı, gelen 'hoş geldin' mesajlarının kendisini evinde gibi hissettirdiğini belirtti.

Kadıköy'deki atmosferi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Ake, "Bütün takım arkadaşlarım stadımızın doluluğundan ve taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar ve şimdiden beni evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. Ben de sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım. Bunu canlı olarak tecrübe etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Arkamızda olmaya devam etsinler. Her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.