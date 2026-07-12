Antalya'da aşırı nem ve sıcak hava nedeniyle sahiller doldu

Türkiye adeta kavruluyor.

Yurt genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğu noktalardan bir tanesi de Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Antalya.

NEM ORANI YÜZDE 76

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldü.

Öte yandan nem oranının da yüzde 76'ya ulaştığı bilgisi kaydedildi.

SAHİLLERİ DOLDURDULAR

Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.

Konyaaltı Sahili'nde bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü, yamaç paraşütü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.

Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.

HER YIL BİR ÖNCEKİNDEN DAHA SICAK

Antalya'da küresel iklim değişikliğinin etkisiyle her yıl rekor tazeleyen aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranları, kentteki yaşamı ve plaj turizmini doğrudan etkiliyor.

Özellikle yaz aylarında hissedilen sıcaklıkların yer yer 45 dereceyi aşması, öğle saatlerinde kent merkezindeki cadde ve sokakların tamamen boşalmasına neden olmakta.