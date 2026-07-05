İstanbul'da sürücü eğitim alanında park etmek isterken fren yerine gaza bastı: Boş araziye uçtu

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İstanbul Avcılar'da yeni araç alan M.A., kızı M.A. ile birlikte otomobille direksiyon çalışması yapmak için eğitim alanına gitti.

Bir süre araç kullanan M.A., kızını araçtan indirdikten sonra otomobili park etmeye çalıştı.

5 METRE YÜKSEKTEN ŞARAMPOLE DÜŞTÜ

Bu sırada, fren yerine gaza basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampole düşerek durabildi.

YARDIMA KOŞARKEN DÜŞÜP YARALANDI

Babasının otomobille aşağıya düştüğünü gören M.A. ise yardım etmek için koştuğu sırada dengesini kaybederek düştü ve yaralandı.

Olayı gören çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Otomobilden çıkarılan baba ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazanın meydana geldiği sürücü eğitim alanında son bir yıl içerisinde benzer 3 kazanın yaşandığı öğrenildi.

Çevredekiler, bölgede benzer kazaların önlenmesi için demir bariyer veya koruyucu duvar yapılmasını istedi.