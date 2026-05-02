İstanbul'da trafik uygulamasında duygusal anlar: Cezayı duyunca gözyaşlarını tutamadı

Trafikte kurallar yalnızca can ve mal kayıplarını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda düzeni ve bütün seyri etkiliyor.

Akışı bozacak davranışlar, trafikteki diğer sürücülerin yanı sıra, acil müdahale için yola çıkan sağlık ekiplerini de yavaşlatıyor.

SOHBET EDERKEN TRAFİĞİ YAVAŞLATTILAR

Trafiğin bütün seyrini domino taşı gibi etkileyen sürücülerin 'trafik tutumları'na bir örnek de İstanbul'da eklendi.

Kadıköy sahil yolunda trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halindeyken trafiği yavaşlatarak sohbet eden sürücüler tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik akışını olumsuz etkilediği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

GÖZYAŞINA BOĞULDU

Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri, aday sürücü olduğunu ve ehliyetini yeni aldığını belirterek ceza puanının düşeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

Genç sürücünün yaşadığı panik dikkat çekerken, ekipler tarafından gerekli işlemler uygulandı.