İstanbul'da trafikte kavga eden 3 şahsa toplam 366 bin TL ceza uygulandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte gergin anlar yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Esenyurt'ta trafikte kavga eden iki motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü ile ilgili inceleme başlattı.

3 ŞAHSA TOPLAM 366 BİN TL CEZA

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Ö.Y., M.R.K. isimli motosiklet sürücüleri ve M.B. isimli araç sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.

Şahıslara "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek", "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Kırmızı ışık kuralına uymamak", "Saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 366 bin TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇLARA DA YAPTIRIM UYGULANDI

Ayrıca Ö.Y. ve M.R.K. isimli kişilerin motosikletleri, 60 gün süre ile trafikten menedildi.

Şahısların sürücü belgelerine de 60 gün süreyle ek konuldu.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. adli makamlarca serbest bırakılırken, Ö.Y. ve M.R.K. ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.