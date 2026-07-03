İstanbul'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi evi yaktı
Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın evine giren Enes A., evi ateşe verdi.
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İstanbul Arnavutköy'de Güllü A., ölümden döndü.
İslambey Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Enes A., boşanma aşamasındaki eşi Güllü A.'nın yaşadığı eve havalandırma boşluğundan girerek yangın çıkardı.
KADES ÇAĞIRDI
Evden yükselen dumanları fark eden Güllü A., KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER KURTARDI
Evde mahsur kalan Güllü A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KOCA GÖZALTINA ALINDI
Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen Güllü A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Enes A.'yı kısa sürede gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)