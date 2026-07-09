İstanbul'da yankesicilik yöntemiyle telefon çaldı
Beyoğlu'nda sokakta yürüyen kişinin yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kaçtı ancak güvenlik kamera görüntüleri şahsı ele verdi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İstanbul Beyoğlu'nda yankesicilik...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi.
23 YAŞINDA ÇIKTI
Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin 23 yaşındaki A.D. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)