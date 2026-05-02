İstanbul'da zamanla yarışan sağlık ekipleri, yanlış park eden araçlara takılıyor

İstanbul'da otopark sorunu yaşayan sürücülerin gelişigüzel park ettikleri araçlar nedeniyle daralan ve kapanan sokaklar, acil sağlık ekiplerinin vakaya ulaşmasını geciktiriyor.

Megakentte otopark yetersizliği ve sürücülerin yanlış araç park etmesi, bazı hayati problemleri de beraberinde getiriyor.

GEÇİŞİ ENGELLEYEN PARKLAR CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR

Sürücülerin park yeri bulamadığı için kaldırıma, bina girişine ya da sokakta geçişi engelleyecek şekilde araçlarını park etmesi, yerleşim bölgelerinde ciddi sorunlara yol açıyor.

Bu durum, acil sağlık ekiplerinin kaza, yangın veya ani rahatsızlık gibi vakalara zamanında müdahale etmesini güçleştirirken, can güvenliği açısından da risk oluşturuyor.

YANLIŞ PARK, İNSAN HAYATINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Acil sağlık çalışanları, vakaya ulaşırken yanlış park nedeniyle yaşadıkları olumsuzlukları anlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde yaklaşık 20 yıldır Acil Tıp Teknisyeni ve ambulans sürücüsü olarak görev yapan Cavidan Çam, trafikte yaşanan her gecikmenin insan hayatını doğrudan etkilediğini söyledi.

"HEM BİZLER, HEM DE VATANDAŞLAR ZOR DURUMA DÜŞÜYOR"

Sürekli trafik yoğunluğunun yaşandığı bir kentte hizmet vermenin zor olduğunu dile getiren Çam, şu sözleri kullandı:

"Buna yanlış araç parkı da eklenince maalesef ki bizim vakaya ulaşım süremiz oldukça uzuyor. Yanlış park edilen araçlar nedeniyle sokaklar kapanabiliyor.

Geri manevrayla çıkmak ya da diğer bir sokağı dolaşmak gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu da süreci uzattığı için aslında hem bizleri hem de vatandaşı çok zor duruma düşürüyor."

"HER VAKİT KAYBI BİZİM İÇİN OLDUKÇA KIYMETLİ"

Yaşanan zaman kaybının gerek hastalar gerek olay yerindeki yaralılar için hayati açıdan risk oluşturduğunu vurgulayan Çam, şunları söyledi:

"Bir travma vakasına, yani bir trafik kazasına gittiğinizde oradaki hastada bir kanama varsa maalesef ani ölümlere sebebiyet verebiliyor.

Ya da bu bir patlama olayı ise oradaki yaralıları ya da olay yönetimini yine olumsuz şekilde etkiliyor. Dolayısıyla her vakit kaybı bizim için oldukça kıymetli."

"DUYARSIZLIK, HASTAYA MÜDAHALEYİ GECİKTİRİYOR"

Çam, bu konudaki duyarsızlığın acil ekiplerin hastaya veya olaya müdahalesini geciktirdiğini dile getirerek, araçların acil ekiplerin geçişi dikkate alınarak park edilmesi gerektiğini belirtti.

Görevi sırasında yaşadığı bir anısını paylaşan Çam, kalp ve solunum durması olduğu bildirilen bir hastaya giderken yanlış park nedeniyle ulaşım sürelerinin uzadığını, gecikmeli olarak ulaştıkları vakanın ekip arkadaşlarından biri olduğunu görünce de çok üzüldüklerini aktardı.

EN KRİTİK AŞAMA OLAY YERİNE ULAŞMAK

Aynı birimde 22 yıldır görev yapan Acil Tıp Teknisyeni ve ambulans sürücüsü Çağrı Yılmaz da yoğun trafikte değil, gece saatlerinde bile hatalı parklar nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade etti.

Dar sokaklar ve uygunsuz parkların vakaya ulaşmayı zorlaştırdığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Üç aşamalı bir iş yapıyoruz. Acil sağlık hizmetleri istasyonumuzdan olay yerine intikal ettiğimiz birinci aşama. Olay yerinde kazazedeyi ya da hastayı alıp ilgili sağlık kuruluşuna nakil ise ikinci aşama.



Üçüncü aşama da istasyona dönüş. Bizim için en kıymetli olan acil sağlık hizmetleri istasyonundan ya da bulunduğumuz konumdan kazazede ya da hastanın olduğu olay yerine intikal.



Otoyollarda emniyet şeridinin araçlar tarafından işgal edilmesi de bizim için büyük bir problem. Her geçen saniye zamandan çalınmış olmuyor aslında, bir insanın hayatından çalınmış oluyor. Bazen geri döndürülemez hasarlara neden olabiliyor.”

"BİZİMLE YOLDA TARTIŞAN HANIMEFENDİ HASTANIN KIZIYMIŞ"

Yılmaz, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Bir vakaya giderken önümüzdeki araç uzun süre yol vermedi ve bizimle tartıştı.

Yaklaşık 10 dakika sonra adrese ulaştığımızda, bizimle yolda tartışan hanımefendi de 10 dakika sonra geldi.

Gittiğimiz hasta onun annesiymiş. Biz bir tepki veremedik. Tabii o üzüldü. Bu bir ders oldu muhtemelen onun için."

MAHALLE SAKİNLERİ KALDIRIMA YAPILAN PARKLARDAN ŞİKAYETÇİ

Kurye Beytullah Tepetam ise yanlış parkların ambulans ve itfaiye araçları için ciddi risk oluşturduğunu belirterek, "Herkesin bir ailesi var. Bu tür durumlar can güvenliğini tehdit ediyor. Motor kazası yaptığımda, trafik sorunu nedeniyle ambulans geç geldi ve hastaneye gecikmeli ulaştım." dedi.

Bağcılar Çınar Mahallesi sakini Fedime Gündüz de kaldırıma park eden araçların yayalar için ciddi sorun yarattığını vurgulayarak, "Çocuklarımızla kaldırımda yürümek çok güçleşti. Artık sokağa çıkmamız imkansızlaşmaya başladı. Yaşlılarımız ve engellilerimiz iyice zorlanıyor." diye konuştu.