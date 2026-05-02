Mayısta kış geri döndü: Üç ilde yüksek kesimler beyaza büründü

Kocaeli, Karabük ve Bolu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde mevsim dışı kar yağışı etkisini gösterdi. Baharın ortasında gelen bu sürpriz soğuk hava dalgası, özellikle yayla ve kayak merkezlerinde kıştan kalma görüntüler oluşturdu.

KUZUYAYLA TABİAT PARKI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 1400 rakımlı bölgede kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, mayıs ayında kar topu oynayıp kartopu keyfi yaşadı.

"YAZDAN BİR AY ÖNCE KAR GÖRMEK ŞAŞIRTTI

Ailesiyle bölgeye gelen 7 yaşındaki Yahya Enes Orhan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

“Yazdan sadece bir ay uzaktayız ama kar yağıyor, çok garip bir durum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

ZİYARETÇİLER KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

İstanbul’dan gelen Davut Lüle, uzun yıllardır mayıs ayında kar görmediğini belirterek Kuzuyayla’daki manzaranın kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Bölgeye gelen bazı ziyaretçiler, daha önce planladıkları bahar tatilinin yerini karlı bir doğa deneyimine bıraktıklarını ifade etti.

KARABÜK'TE SİS VE KAR ETKİSİ

Keltepe Kayak Merkezi ve çevresinde kar yağışı ve sis etkili oldu. 2 bin rakımlı bölgede aralıklarla devam eden yağış, yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü.

Bölgede görüş mesafesi zaman zaman düşerken, doğa kış koşullarını yeniden hatırlattı.

BOLU'DA YÜKSKE KESİMLER YİNE BEMBEYAZ

Bolu’nun Aladağ, Gerede Arkut Dağı ve Kartalkaya çevresinde de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte yeşil alanlar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede yer yer sis oluşumu da gözlemlendi.

Üç ilde yaşanan bu ani hava değişimi, yüksek kesimlerde kış mevsimini yeniden hatırlattı. Meteorolojik koşulların etkisiyle oluşan kar yağışı, bölgeyi ziyaret edenler için sürpriz bir manzara oluşturdu.