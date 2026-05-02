Türkiye'de yeni hafta ilan edildi: 2025'e kadar kutlanacak

Aile ve Nüfus Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2026-2035 yılları arası 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi.

Genelgede, Türkiye'de aile kurumunun toplumun temeli olduğu ve Anayasa'nın 41'inci maddesiyle güvence altına alındığı belirtildi.

Doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin ölçülen en düşük seviyesine gerilediği ifade edilerek, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin "varoluşsal bir boyuta" ulaştığı kaydedildi.

MİLLİ AİLE HAFTASI

Genelgede bir dikkat çeken madde ise 'Milli Aile Haftası' oldu.

Her yıl mayıs ayının son haftası 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak.