İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü yoğun katılımla kutlanıyor

İstanbul’un fethinin üzerinden 573 yıl geçti...

Yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilen İstanbul’un fethi tüm yurtta heyecan ve sevinçle kutlanıyor.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar hazırlandı.

FETİH YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Bu kapsamda, Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya Meydanı’na kadar 'Fetih Yürüyüşü' yapıldı.

Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul’da yaşayanlar katıldı.

AYASOFYA MEYDANI’NA YÜRÜNDÜ

Beyazıt’ta bir araya gelen katılımcılar, atlı polisler ve mehteran öncülüğünde açtıkları Türk bayrağıyla kortej halinde Ayasofya Meydanı’na yürüdü.

Katılımcılar, mehteran performansı sırasında marşlara eşlik etti.

PANKARTLAR AÇILDI

Yürüyüşte, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun ve Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın yazılı pankartlar açıldı.

Ayasofya Meydanı’nda açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünü ve Kurban Bayramı’nı kutladı.

"KUTLU BİR MABETTİR"

Gül, şehrin tüm bileşenleriyle fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, “Ayasofya, fethin, bağımsızlığımızın sembolü ve yüzyıllardır ayakta kalan kutlu bir mabettir.” dedi.

İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER

Kentin birçok noktasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, bugün 09.30-18.00 arasında Sarayburnu Limanı’nda TCG Fatih Fırkateyni ziyarete açılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek “İstanbul’un Fethinden Türkiye Yüzyılı’na 1453 Genç Hafızdan 1453 Hatim” programı da saat 12.00’de Fatih Camisi Külliyesi’nde yapılacak.

SOLOTÜRK İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK

Kutlamalar çerçevesinde SOLOTÜRK gösterisi saat 18.00’de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda izleyicilerle buluşacak.

Akşam ise saat 20.30’da Üsküdar Sahili’nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Konseri düzenlenecek.

MEHTEREN PERFORMANSLARI

İstanbul genelinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası'nın mehteran konserleriyle fetih coşkusu şehrin farklı noktalarına taşınacak.

Bu kapsamda, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Cami, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda mehteran performansları sergilenecek.