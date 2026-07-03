İsveç Başbakanı: Ukrayna'ya destek öncelikli hedefimiz

Ankara'daki NATO Zirvesi yaklaşıyor.

Zirve öncesi önemli açıklamalar geliyor.

KRİSTERSSON'DAN ZİRVE ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, 7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi öncesinde başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.

Kristersson, Ankara Zirvesi'nin küresel ölçekte oldukça çalkantılı bir dönemde yapıldığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın büyük bir yoğunlukla sürdüğünü ancak Rus ordusunun kayda değer bir ilerleme sağlayamadığını söyledi.

Küresel kamuoyunun Rusya'nın pozisyonunu sorguladığını dile getiren Kristersson, "Ankara Zirvesi öncesinde tüm dünyanın kendine sorduğu en büyük soru şu: Müzakere etmek istemeyen ama aynı zamanda kazanamayacak gibi de görünen bir Rusya ne yapar?" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞ UMUYORUZ"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Kristersson, ilkbahar dönemi boyunca bölgedeki durumun öngörülemez ve endişe verici olduğunu ancak son dönemde kısmi bir istikrarın hakim olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın sınırlı trafik için yeniden açıldığını anımsatan İsveç Başbakanı, bölgede kalıcı barış için adımların atılmasını umduklarını ve bu arka plan eşliğinde NATO müttefikleriyle Ankara'da bir araya geleceklerini kaydetti.

"UKRAYNA'YA DESTEK ÖNCELİKLİ HEDEF"

Ukrayna'ya verilen desteğin İsveç için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kristersson, "Ukrayna'ya destek, İsveç'in en öncelikli dış politika hedefidir. Bu, Avrupa güvenliğine yapılan gerçek bir yatırımdır ve İsveç bu konuda öncü ülkelerden biri olarak rol oynamaktadır. Ankara'daki en önemli mesajımız da muhtemelen bu olacak" diye konuştu.

Kristersson, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin zirvenin ilk günündeki akşam yemeğine katılacak olmasını da "çok önemli bir işaret" olarak nitelendirdi.

Savunma harcamalarına ilişkin taahhütlere de değinen Kristersson, bir yıl önce Lahey'de alınan, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'inin savunmaya ayrılması yönündeki kararın tüm müttefikler tarafından en geç 2030'a kadar yerine getirilmesi gerektiğini tartışacaklarını belirtti.

"UKRAYNA BİZİM GÜVENLİĞİMİZE KATKI SAĞLIYOR"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard da Ankara'daki zirveye liderlerin yanı sıra dışişleri ve savunma bakanlarının da katılarak yoğun bir diplomasi trafiği yürüteceğini vurguladı.

Zirve marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında bir araya geleceklerini aktaran Stenergard, ayrıca Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan "İstanbul İşbirliği Girişimi" ortaklarıyla da toplantı yapacaklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gösterdiği dirençle NATO için kilit bir ortak olduğunu dile getiren Stenergard, "Ukrayna sadece kendi güvenliğine değil, bizim güvenliğimize de katkıda bulunuyor. Hepimizin, Ukrayna'nın cömertçe paylaştığı inovasyon kapasitesinden ve savaş deneyimlerinden dersler çıkarması gerekiyor." dedi.