İtalya Savunma Bakanı Crosetto: NATO Zirvesi, iyi sonuç verecek şekilde tasarlandı

Dünya liderleri NATO Zirvesi için Ankara'da buluşuyor...

Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak.

Zirve öncesinde, önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ZİRVE ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bir programa gönderdiği video mesajında, NATO Zirvesine dair değerlendirmelerde bulundu.

"TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLECEK"

Ankara’da 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi'ne ilişkin Crosetto, "Ankara'daki NATO Zirvesi, iyi sonuç verecek şekilde tasarlandı. Taahhütler yerine getirilecek ve her ülke, üstlenmeyi taahhüt ettiği yükümlülüklerin önemli bir kısmını yerine getirmiş olarak zirveye katılıyor. Bu açıdan son zirvede yaşadığımızdan daha fazla bir sorun görmüyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP VE MELONİ

İtalyan Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve boyunca söyleyeceklerini ve yapacaklarını da takip edeceklerini vurguladı.

Başkan Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında son haftalarda gerilen ilişkilerde de iki ülke açısından bir sorun görmediğine işaret eden Crosetto, ABD ile ilişkilerin 1 ya da 5 yıl önceki gibi "mükemmel" olduğunu kaydetti.

Crosetto, NATO'nun bir alternatifinin de olmadığını belirtti.