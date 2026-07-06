Musk'ın DOGE dönemi sona erdi: 11 milyar dolara mal oldu

ABD'de federal bürokrasiyi küçültme ve kamu harcamalarını azaltma hedefiyle kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE), 4 Temmuz 2026 itibarıyla resmen faaliyetlerini durdurdu.

Elon Musk'ın liderliğinde yürütülen ve kamu kurumlarında geniş çaplı personel azaltımını içeren programın ardından, birçok federal kurum oluşan personel açığını kapatmak amacıyla yeniden işe alım sürecini hızlandırdı.

FEDERAL KURUMLARDA 11 MİLYAR DOLARLIK EK YÜK

The Independent'ın haberine göre; DOGE'nin en dikkat çeken uygulamalarından biri, federal kamu çalışanlarının sayısını azaltmaya yönelik program oldu. Bu süreçte yüz binlerce çalışan ya işten çıkarıldı ya da gönüllü ayrılık programları kapsamında görevlerinden ayrıldı.

Özellikle "Fork in the Road" (Yol Ayrımı) adı verilen program kapsamında ayrılmayı kabul eden çalışanlara maaş ve sosyal haklarını kapsayan ödemeler yapıldı. Söz konusu ödemelerin federal bütçeye yaklaşık 11 milyar dolarlık ek yük getirdiği ifade ediliyor.

USAID EN FAZLA ETKİLENEN KURUMLARDAN BİRİ OLDU

Tasarruf politikalarının en ağır sonuçlarının hissedildiği kurumların başında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) geldi.

Personel azaltımı ve bütçe kesintileri nedeniyle kurumun birçok faaliyetinde önemli daralmalar yaşanırken, DOGE'nin uygulamaları federal yönetimde en fazla tartışılan adımlar arasında yer aldı.

KESİNTİLERİN ARDINDAN YENİDEN İŞE ALIM SÜRECİ BAŞLADI

DOGE'nin görev süresinin sona ermesiyle birlikte federal kurumlar, operasyonel kapasiteyi yeniden oluşturmak amacıyla personel alımlarına hız verdi.

Yılın ilk beş ayında federal kurumlar tarafından 104 binden fazla yeni kamu personeli ilanı yayımlandığı belirtilirken, bu sayının önceki döneme göre önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

TAM ZAMANLI İSTİHDAM ÖNCELİKLİ OLACAK

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) koordinasyonunda yürütülen yeni süreçte, kurumların geçici veya sözleşmeli personel yerine kalıcı ve tam zamanlı çalışan istihdamına ağırlık vermesi planlanıyor.

Yeni işe alımlarla birlikte, DOGE dönemindeki personel azaltımlarının neden olduğu hizmet ve operasyon eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

DOGE'NİN BİLANÇOSU TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

DOGE, kuruluşundan itibaren kamu harcamalarında milyarlarca dolarlık tasarruf sağladığını savunurken, programın gerçek mali etkisi ve elde edilen tasarruf miktarı konusunda tartışmalar sürüyor. Beyaz Saray yönetimi, kurumun faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir kapanış raporu yayımlamayacağını açıklarken, DOGE'nin internet sitesinde yer alan tasarruf verilerinin doğruluğu da çeşitli çevreler tarafından sorgulanıyor.