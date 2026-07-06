Bilim insanlarına göre yeni bir dil öğrenmek beynin yaşlanmasını 13 yıl geciktiriyor

Yabancı dil öğrenmek her geçen gün daha önemli ve kritik bir hale geliyor.

Küreselleşen dünya ve iletişim çağı, son 20 yılda yabancı dil öğrenmeyi çok daha hızlı ve pratik bir hale getirdi.

Bu kapsamda İspanya'nın başkentinde Avrupa Nörobilim Dernekleri Kongresi düzenlendi.

BİRDEN FAZLA DİL KONUŞMAK YAŞLANMAYI YAVAŞLATIYOR

Burada sunulan yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beyin yaşlanmasını önemli ölçüde yavaşlattığını ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre burada İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan bilim insanlarının ortak yürüttüğü çalışmada, çok dilliliğin yüksek olduğu Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi.

13 YIL DAHA GENÇ YAPIYA SAHİP

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan analizlerde, iki dil konuşanların beyinlerinin tek dil bilenlere göre ortalama 6 yaş daha genç göründüğü tespit edildi.

Üç dil konuşanlarda bu farkın 7 yıla çıktığı, dört veya daha fazla dil konuşanların beyinlerinin ise akranlarına kıyasla yaklaşık 13 yıl daha genç bir yapıya sahip olduğu belirlendi.

DİL ÖĞRENME SÜRECİ YAŞLANMA İLE GELEN ZAYIFLIKLARI ENGELLİYOR

Yaşlanmayla birlikte beyindeki milyarlarca sinir hücresi arasındaki bağların zayıflaması, hafıza kayıplarına ve düşünme hızının yavaşlamasına neden oluyor.

Ancak uzmanlar, dil öğrenme sürecinin bu bağları koruyarak zihinsel direnci artırdığını belirtiyor.

ERKEN DİL ÖĞRENMEK EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. Lucia Amoruso, elde edilen sonuçların sadece dil sayısıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Dr. Amoruso, öğrenilen dildeki yetkinlik seviyesinin ve ikinci bir dile erken yaşta başlamanın da beyni genç tutan kritik faktörler olduğunu ifade etti.