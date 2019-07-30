İtalya'da zincirleme trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı

Bologna kenti yakınlarında çarpışan 3 kamyondan 2'sinde yangın çıktı, sürücülerden biri yaşamını yitirdi, biri yaralandı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 25 kişinin yaralandığı olay yerine ambulanslar sevk edildi.

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Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Kuetta kentinde bir karakola yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.