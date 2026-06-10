İyi Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

İyi Parti'de istifa furyası...

Meral Akşener'den sonra koltuğu Müsavat Dervişoğlu devraldı.

Ancak İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmedi ve son olarak Ersin Beyaz, yayımladığı mesajda, partiden ayrıldığını duyurmuştu.

"PARTİDE VİZYON YOK"

Partisinde maddi ve manevi anlamda her türlü sorumluluğun üstlendiğini belirten Beyaz, İyi Parti'nin kuruluş ekseninden uzaklaştığını söyledi.

"İYİ PARTİ BEKLENİLEN ETKİYİ ORTAYA KOYAMADI"

"İyi Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim." diyen Beyaz için AK Parti iddiaları vardı.

YOLUNA AK PARTİ'DE DEVAM EDECEK

Ersin Beyaz için kulislerde konuşulan AK Parti iddiaları, bugün gerçek oldu.

Ersin Beyaz, bugün TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katıldı.

ROZETİ CUMHURBAŞKANI TAKTI

Ersin Beyaz'a bugün AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizzat taktı.

Beyaz'a, eski İyi Partili ancak şimdilerde AK Parti çatısı altında siyaset yapan Ünal Karaman da eşlik etti.

MERAL AKŞENER GİTTİ, PARTİ DAĞILDI

Meral Akşener sonrası partiden ayrılan ana kademe;

- Koray Aydın

- Kürşad Zorlu

- Ünal Karaman

- Mehmet Selim Ensarioğlu

- Nebi Hatipoğlu

- Adnan Beker

- Ümit Özlale

- Yüksel Arslan

- Bilal Bilici

- Ahmet Ersagun Yücel

- Seyithan İzsiz

- Nimet Özdemir

- Sibel Yanıkömeroğlu

- Aykut Kaya

- Ersin Beyaz