İzmir’de ayı saldırısı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkiinde, dün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Osman Güntaş, evinin önündeki kanepede uyuduğu esnada bölgeye inen bir ayının saldırısına uğradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Güntaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Osman Güntaş, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, yaşanan üzücü olayın ardından jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlattı.