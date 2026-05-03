İzmir'de bir baba tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında, Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde İsmail A. ile oğlu Kemal A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A., yanındaki bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Kemal A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli baba, olay yerinde gözaltına alındı.

"OĞLUM UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI BOĞAZIMI SIKTI"

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde; oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve bu duruma dayanamadığı için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

FARKLI SUÇLARDAN 22 KAYIT

Öte yandan, hayatını kaybeden Kemal A.'nın farklı suçlardan 22 kaydının bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.