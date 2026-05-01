İzmir'de yaşlı adamın yüzüne tekme atan iki şüpheli o anları sosyal medyada paylaştı

İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde sokakta uyuyan yaşlı ve savunmasız bir vatandaşın yanına gelen iki şüpheliden biri cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

Görüntülerde, yaşlı adamın uykusundan uyandırıldığı ve bir süre sözlü olarak rahatsız edildiği görülüyor. Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Kamerayı tutan kişinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer şüpheli, ne olduğunu anlamaya çalışan yaşlı adama aniden sert bir tekme attı.

Yüzüne aldığı darbeyle sarsılan adam büyük şok yaşarken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın en tepki çeken yönü ise saldırganların bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşması oldu.

Etkileşim uğruna savunmasız bir insana yönelik gerçekleştirilen bu şiddet, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar iki şüphelinin bulunup gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.