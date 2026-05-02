İzmir'de iki evde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde dikkat çeken operasyon...

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İnönü Mahallesi'nde H.Y. ile Ş.Y.'nin evlerinde arama yaptı.

RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİLER ELER GEÇİRİLDİ

H.Y.'nin evinde 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 81 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ş.Y.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 123 tabanca mermisi bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili H.Y., Ş.Y. ve R.Y.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.