İzmir'de peş peşe uyuşturucu operasyonu: Taksi ve ev baskınında 280 bin hap ele geçirildi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri 35 T 61 plakalı taksiyi durdurarak arama gerçekleştirdi.

Araçta yapılan detaylı incelemelerde 90 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler, ele geçirilen maddelerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişi ve adresler üzerinde çalışma başlattı.

OPERASYON EV BASKINIYLA GENİŞLETİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, ulaşılan bilgiler doğrultusunda belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 190 bin adet daha uyuşturucu nitelikli hap bulunarak muhafaza altına alındı.

Böylece iki ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu nitelikli hapların toplam sayısı 280 bine ulaştı.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında E.G., A.Ö. ve U.B. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ele geçirilen uyuşturucu nitelikli haplarla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen S.K. isimli firari şüphelinin yakalanması için de polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.