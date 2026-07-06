İzmir'de rüşvet davasında iki icra personeline 2,5 yıl hapis cezası

İzmir'de kamu görevlilerine yönelik rüşvet iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İcra dosyasında işlem önceliği sağlamak karşılığında maddi menfaat temin ettikleri öne sürülen icra müdür yardımcısı ve icra katibi hakkında yürütülen yargılama sonucunda mahkeme, iki sanığın da hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

RÜŞVET SUÇLAMASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında iki sanığın da "rüşvet almak" suçundan cezalandırılmasını talep ederek, haklarında 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Y.D.'nin avukatı, müvekkilinin rüşvet aldığına ilişkin somut bir delil bulunmadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

B.B.'nin avukatı ise müvekkilinin herhangi bir kamu zararına yol açmadığını ve menfaat sağlama kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Mahkeme huzurunda son sözleri sorulan sanıklardan B.B., hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Y.D. ise olayın bir tuzak olduğunu ileri sürerek rüşvet eyleminin gerçekleşmediğini savundu.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI KARARI

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda iki sanığın da Türk Ceza Kanunu'nun 252/2 ve ilgili diğer maddeleri kapsamında "rüşvet almak" suçunu işlediklerine hükmetti.

Heyet, sanıklar hakkında önce 6'şar yıl hapis cezası verdi. Daha sonra uygulanan yasal indirimlerle cezalar 2 yıl 6'şar ay hapis olarak belirlendi.

180 BİN LİRALIK RÜŞVET SORUŞTURMASI

Dosyaya konu olayla ilgili soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Mayıs 2025 tarihinde başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İzmir İcra Müdürlüğü'nde görev yapan icra müdür yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B.'nin yürüttükleri bir icra dosyasında işlem önceliği sağlamak karşılığında maddi menfaat talep ettikleri iddia edilmişti.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, iki sanığın bir avukattan 180 bin lira rüşvet aldıkları iddiasına yer verildi.