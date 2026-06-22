İzmir'de şerit ihlaline sinirlenen kadın sürücü, otomobili tekmeledi

Trafik kavgaları bitmek tükenmek bilmiyor.

Yeni kanun ile cezalar artırılması rağmen hemen hemen her gün yurdun dört bir yanından yeni manzaralar kaydedilmeye devam ediyor.

KADIN SÜRÜCÜNÜN KAVGASI

Son olarak adresler İzmir'in Foça ilçesini gösterdi.

Yaşanan kavgada son günlerde sıkça olduğu gibi bir kadın sürücü baş roldeydi.

OTOMOBİLİ TEKMELEDİ

Şerit ihlali yapan sürücüye sinirlenen bir kadın duruma tepki göstererek aracından indi.

Daha sonra tepkisini bir üst seviyeye taşıyan kadın, tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi.

İstanbul'da üç kadın sürücünün inatlaşması trafiği felç etti

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar o sırada yolda bulunan bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken kısa süre içerisinde yayılarak viral oldu.

Birçok kullanıcı, kadın sürücünün tepkisini abartılı bulduğunu dile getirdi.