İzmir’de sollama sırasında otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı

İzmir’de Değirmendere mevkiinde yaşanan trafik kazası, öğle saatlerinde büyük bir paniğe neden oldu. İddiaya göre sollama manevrası sırasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, 4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

35 CUZ 769 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya döndü. Araç içerisinde bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın kesin oluş nedeni ve sürücünün manevrasına ilişkin detayların netleştirilmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.