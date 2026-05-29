İzmir'de takla atan ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü
İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına giren hafif ticari aracın takla atıp şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesi İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Hakan Karapolat (33) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi.
Kanalda bir süre ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Hakan Karapolat ile bariyerlere savrulan yolcu Meliha Acer'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Aracın vinçle kaldırılmasının ardından araç içerisinde sıkışan Karapolat'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
İncelemelerin ardından Karapolat ve Acer'in cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.