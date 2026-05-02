İzmir'de yaşlı adama tekme ile saldıran şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olay pes dedirtti...

Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.

O ANLARI PAYLAŞTILAR

Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.