İzmir'de yaşlı adama tekme ile saldıran şüpheliler serbest bırakıldı
Buca ilçesinde yerde uzanan yaşlı adamın yüzüne tekme atıp, görüntüleri sosyal medyada paylaşan yaşları 18 yaşından küçük 2 şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olay pes dedirtti...
Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.
O ANLARI PAYLAŞTILAR
Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)