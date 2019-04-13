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İzmit'te otomobil takla attı

Tramvay yoluna giren otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, tramvay seferleri yaklaşık 1 saat durduruldu.

DHA | 13.04.2019 - 18:22..
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İzmit'te Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan tramvay yolunda kaza meydana geldi. Utku Paşa yönetimindeki otomobil, tramvay yoluna girdi. Tramvay yolunda rayların üzerinde bir süre ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

İzmit'te otomobil takla attı

İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Paşa'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İzmit'te otomobil takla attı

Utku Paşa, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat ara verilen tramvay seferleri yolun açılmasının ardından yeniden seferlere devam edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit'te otomobil takla attı

İzmit'te otomobil takla attı

İzmit'te otomobil takla attı

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