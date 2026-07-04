İznik Gölü'nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı

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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi altı mevkiinde, sabah saatlerinde serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı ile İsmail İmamoğlu'ndan bir süre sonra haber alınamaması üzerine bölgede, geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Dalgıç ekiplerinin gölde yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki gencin cansız bedenine, göle girdikleri noktanın yaklaşık 30 metre açığında ulaşıldı.

Sudan çıkarılan gençlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları göl kenarında gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşlar fenalık geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlara olay yerinde müdahalede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.