Paraguay'ı tek golle geçen Fransa çeyrek finale yükseldi
Fransa, FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ve Fransa karşı karşıya geldi.
ABD'nin Philadelphia kentindeki mücadeleyi 70. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan Fransa, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Paraguay ise turnuvaya veda etti.
Fransa, yarı final bileti için Fas ile kozlarını paylaşacak.