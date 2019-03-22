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Jandarma havadan denetledi

Kural ihlali yapan araçlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle havadan denetlendi.

AA | 22.03.2019 - 12:30..
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İstanbul Eyüp, Arnavutköy ve Çatalca bölgesinde jandarma kontrol noktalarında trafik uygulaması gerçekleştiren ekiplere, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'ndan havalanan helikopterle havadan destek sağladı.

İLK KEZ HELİKOPTERLİ DENETİM

Jandarmanın, trafik denetiminde ilk kez helikopter kullanıldığı öğrenildi. Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler, havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Jandarma havadan denetledi

DENETİMLER SIKLAŞACAK

Bu çerçevede, kural ihlali yapan araçlar durdurularak ceza uygulandı. Ekiplerin sık sık helikopterle havadan denetim yapacağı bildirildi.

Jandarma havadan denetledi

Jandarma havadan denetledi

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