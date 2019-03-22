Jandarma havadan denetledi

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İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyamayan İyi Partili

Millet İttifakı'nın ortak adayı İP'li Kemal Emir, yanındakilerin yardımına rağmen İstiklal Marşını okuyamadı, o anlar ise amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.