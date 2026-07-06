Japon teknoloji devi Toshiba, Türkiye'de beyaz eşya pazarına giriş yaptı

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Dünyaca ünlü japon marka Toshiba, Türkiye genelinde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlayacak.

Şirket, sadece reyonlarda yer almayı değil, ülkemizde uzun vadeli ve kalıcı bir üretim süreci başlatmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE KALICI ÜRETİM VE YENİ YATIRIM PLANLARI

Midea Türkiye Bölgesi CEO’su Aydın Kuzaltı, çeyiz mağazaları aracılığıyla pazarda kök salarak 3 ila 5 yıl içinde sektörün en önemli oyuncularından biri olmak istediklerini belirtti.

Tüketicilerin fiyata ve performansa önem verdiğini söyleyen Kuzaltı, Japon mühendisliğini Türk üretimiyle buluşturacak yeni yatırımların sinyalini verdi.

Toshiba, kullanıcı memnuniyetini sağlamak adına Türkiye'nin 81 ilinde 170 servis noktasıyla hizmet sunacak.

Marka, yaygın altyapısı sayesinde teslim edilen ürünlerin 48 saat içinde kurulumunun tamamlanacağını taahhüt ediyor.

İZMİR'DEKİ ÜRETİM ÜSSÜ DAHA DA BÜYÜTÜLECEK

Şirket, İzmir Gaziemir’deki mevcut fabrikasından hâlihazırda 100’den fazla ülkeye fırın ve ocak ihraç ediyor.

Önümüzdeki süreçte bu üretim kapasitesinin Toshiba markalı diğer yeni beyaz eşya ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.